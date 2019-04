Margriet en familie in Rhenen op 4 mei

Op 4 mei zijn prinses Margriet, Pieter van Vollenhoven en hun zoon prins Pieter-Christiaan aanwezig bij de Nationale Militaire Dodenherdenking op het Militair Ereveld Grebbeberg. Daarbij zullen ze de beroepsmilitairen en dienstplichtigen herdenken die sinds 1940 hun leven hebben gegeven voor Nederland.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn die dag vanzelfsprekend aanwezig bij de Nationale Herdenking op de Dam.

Op 5 mei sluit Van Vollenhoven zich aan bij de bijeenkomst in de Johannes de Doperkerk in Wageningen, om de capitulaties van de Duitse en Japanse bezetters in Nederland en het voormalig Nederlands-Indië te herdenken. Hierna is hij ook te gast bij het Bevrijdingsdefilé.