Margrethe viert tachtigste verjaardag thuis

Op het programma stond een groot feest met collega’s uit heel Europa. Dat werd afgelast, net als de rijtoer, galadiners, twee balkonscènes en drie feestavonden op rij. De tachtigste verjaardag van de Deense koningin Margrethe zag er vorige week anders uit dan gedacht.

Pracht en praal was er nauwelijks. Wel een televisietoespraak van de vorstin, een videoboodschap van Europese collega’s en zingende Denen om klokslag 12 uur.

De koningin kijkt dankbaar terug op een „memorabele” dag, liet ze donderdagavond weten in een televisietoespraak. „Is het een lange en trieste dag geweest? Nee, helemaal niet. Integendeel, de dag heeft me veel vreugde gebracht en me verrijkt – meer dan ik kan zeggen.”

Margrethe refereerde in haar speech ook aan de paasdagen. „Velen van ons hebben Pasen op een andere manier moeten vieren dan we gewend zijn. Toch is de boodschap van Pasen niet minder krachtig geweest. Ook hier hebben we het samenzijn ervaren, zij het individueel.”

Vanuit Fredensborg Slott bedankte de koningin voor de verjaardagswensen die ze kreeg vanuit het hele koninkrijk. Ook buiten de landsgrenzen werd er aan haar gedacht. Zo werd de vorstin verrast door een video van haar Europese collega’s, die eigenlijk zouden afreizen naar Kopenhagen.

In het filmpje feliciteren de thuisgebleven gasten „tante Daisy”, zoals ze Margrethe noemen – naar de Engelse naam voor de bloem margriet. Te zien is hoe het Nederlandse koningspaar met bubbels toost op de verjaardag van Willem-Alexanders peettante. Ook de Noorse, Spaanse en Zweedse koningsparen en het groothertogelijk paar van Luxemburg komen in beeld. Evenals kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen, het gezin van de Zweedse kroonprinses Victoria en prins Carl Philip van Zweden.

Oma

De Engelse koningin ontbrak in het filmpje. Zij is de enige Europese monarch die Margrethe overtreft wat betreft regeerperiode. Al 48 jaar zit de Deense koningin op de troon. De traditie schrijft voor dat vorsten in Denemarken niet met pensioen gaan. Tachtig of niet, van een troonswisseling is geen sprake. Ook niet nu Margrethe er alleen voor staat.

Haar man overleed twee jaar geleden. Prins Henrik was toen al even uit beeld. Hij leed aan dementie en had zich sinds 2016 grotendeels teruggetrokken uit het openbare leven.

Margrethe was nog geen kroonprinses toen ze in 1940 werd geboren – nog geen week na de Duitse invasie in Denemarken. Volgens de wet kwamen toen nog alleen mannen in aanmerking voor de troon. Na een referendum werd de grondwet gewijzigd toen Margrethe 13 jaar was. Zij kon koningin worden, al was dat onder voorbehoud, want mannen kregen voorrang op vrouwen. Maar er werden geen broertjes meer geboren.

Zelf kreeg Margrethe alleen zonen: Frederik en Joachim. Inmiddels mag ze zich oma noemen van acht kleinkinderen. Omdat zij niet op bezoek konden komen, stuurden ze vorige week een videogroet op haar verjaardag.

In nachtjapon

Die dag begon voor Margrethe volgens Deense traditie: de jarige werd wakker gezongen. In bloemetjesnachtjapon en met haarband in kwam de koningin haar slaapkamer uit om het gezang van haar medewerkers te horen. Het hof deelde de niet-alledaagse beelden via Instagram.

In de voortuin van het paleis volgden felicitaties van de hofhouding. Uiteraard hield het personeel onderling netjes afstand. De koningin groette haar medewerkers vanaf het bordes.

Op het middaguur klonk er vanuit Denemarken, Groenland en de Faeröer een samenzang voor de jarige vorstin. Meer dan 190.000 Denen hadden zich via Facebook aangemeld om mee te doen aan het initiatief ”Heel Denemarken zingt voor de koningin”. Vanaf balkons, in tuinen en vanuit ramen hieven zij een speciaal verjaardagslied aan. Precies om 12 uur, het tijdstip waarop de koningin normaal gesproken met haar familie op het balkon van Paleis Amalienborg verschijnt om door het toegestroomde publiek te worden toegezongen. Nu bleef de vorstin binnen om de rechtstreekse uitzending van de aubade op afstand te bekijken.

Cadeau

Via internet konden de Denen gelukwensen doorgeven en tekeningen uploaden. Normaal gesproken kunnen ze die achterlaten in felicitatieregisters om de hoek van het paleis. Door de coronacrisis was die mogelijkheid er alleen online.

De koningin had eerder al laten weten geen bloemen te willen ontvangen. Ze riep mensen op die te geven aan ouderen die door de coronacrisis niet of nauwelijks bezoek krijgen.

Wel kreeg ze een cadeau van de regering en het parlement: geld voor de restauratie van het negentiende-eeuwse dessertbestek van koning Christian IX. Het bestek uit de periode 1874-1877 wordt nog steeds gebruikt bij galadiners, maar is hard aan opknapbeurt toe.

Ook kroonjaar voor koning Filip

Een dag eerder dan zijn Deense collega vierde de Belgische koning Filip zijn verjaardag. Ook voor hem was een mijlpaal weggelegd: de vorst werd woensdag zestig jaar. Door de coronacrisis bleef hij noodgedwongen „op kot”, zoals de Vlamingen zeggen. In dat ‘kot’ –het kasteel van Laken– was het twee dagen achtereen feest: Filips jongste dochter Eléonore werd de dag na zijn verjaardag twaalf jaar.

Eigenlijk werd de koning van België woensdag, net als zijn Europese collega’s, verwacht in Kopenhagen voor Margrethes verjaardagsfeest. Ook Filips neef, groothertog Henri van Luxemburg, zou te gast zijn. Henri werd donderdag 65.

Zelf was Filip van plan zijn geboortedag volgende maand te markeren met een feest voor honderd landgenoten die op dezelfde datum –15 april 1960– zijn geboren. Dat gaat niet door. Nu ging de verjaardag haast onopgemerkt voorbij. Het bleef bij een bericht op sociale media waarin Filip bedankte voor alle goede wensen. „Vandaag denk ik aan iedereen die het zwaar te verduren heeft en in het bijzonder zij die een dierbare hebben verloren”, liet hij weten. „Ik ben onder de indruk van de talloze uitingen van solidariteit over het hele land. Deze beproeving zullen we samen overwinnen!”