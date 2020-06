Máxima ziet muzikale talenten van basisscholen Hoeksche Waard

Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag voor het eerst sinds de coronacrisis een ondertekening van het zogeheten MuziekAkkoord bijgewoond. De vorstin was daarvoor afgereisd naar Puttershoek, waar het lokale samenwerkingsconvenant muziekonderwijs werd ondertekend. Zoals gebruikelijk was het een muzikale aangelegenheid.

Met een muzikale bijeenkomst, gepresenteerd door Méér Muziek in de Klas-ambassadeur Buddy Vedder, werd het akkoord voor structureel muziekonderwijs voor 7500 basisschoolleerlingen in Hoeksche Waard gevierd. Via een videoverbinding waren er, naast een aantal betrokkenen in de zaal, ook andere partijen en schoolkinderen aanwezig.

De muziekschool, muziekvereniging, de gemeente en provincie deelden hun ervaringen over het belang van muziekonderwijs. Ook was er ruimte voor muzikale optredens van basisschoolleerlingen, waar Máxima ter plekke en op afstand op werd getrakteerd. Na afloop van de ondertekening van het MuziekAkkoord ging de koningin in gesprek met onder meer het bestuur van (muziek-)scholen over de samenwerking en de voortgang van muziekonderwijs in de provincie Zuid-Holland.

De Stichting Méér Muziek in de Klas, waar de koningin erevoorzitter van is, is het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal gestart om duurzame verankering van muziekonderwijs op basisscholen in de regio te realiseren. Eerder werden al MuziekAkkoorden getekend in onder meer de provincies Limburg, Friesland, Zeeland en Drenthe.