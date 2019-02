Máxima wil meer muziek op school

Muziek is belangrijk voor koningin Máxima. Het liefst ziet ze dat de kinderen van alle basisscholen in Nederland muziekonderwijs krijgen. Sinds 2015 zet ze zich in voor het platform Méér Muziek in de Klas.

Dat er in Paleis Huis ten Bosch volop gemusiceerd wordt, weten we van de koning en koningin zelf. Tijdens gesprekken met de pers, bijvoorbeeld na een fotosessie, laat het koninklijk paar er soms iets over los. De prinsessen Amalia, Alexia en Ariane bespelen alle drie een muziekinstrument: Amalia speelt piano en viool en haar zusjes leggen zich nu toe op gitaarspelen. Van Amalia is ook bekend dat ze graag zingt.

De voorliefde voor muziek hebben de prinsessen duidelijk geërfd van hun moeder, koningin Máxima. Zij zong onder andere op het verjaardagsfeest ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander en ook tijdens de begrafenis van haar jongste zusje, Inés.

Dat Máxima muziek maken stimuleert, blijkt ook uit haar functies; de koningin is erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas en beschermvrouwe van het Stichting Koninklijk Concertgebouworkest.

Trommelstokken

Koningin Máxima weet dat je met het maken van muziek niet vroeg genoeg kunt beginnen. Om die reden zet ze zich inmiddels bijna vier jaar in voor het platform Méér Muziek in de Klas. Een paar weken geleden bleek dat de koningin zelfs een rolletje speelt in een commercial van de stichting. Het fragment duurt maar een luttele acht seconden, maar zichtbaar is dat een groepje kinderen aanbelt bij het vorige woonhuis van het koninklijk gezin, Villa Eikenhorst, en uit handen van de koningin drie trommelstokken krijgt waar ze vervolgens mee wegrennen.

Een uniek gebaar van koningin Máxima, want leden van de koninklijke familie schitteren normaal gesproken alleen door afwezigheid in commercials. Het is een statement van de koningin om kenbaar te maken hoe waardevol zij muziek op scholen vindt. Met het platform Méér Muziek in de Klas wil Máxima ervoor zorgen dat in 2020 alle 1,6 miljoen kinderen op de basisschool structureel muziekonderwijs krijgen. De reden is dat muziek op een unieke manier bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen; het bevordert bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein.

Huiskamer

Koningin Máxima kan het doel van Méér Muziek in de Klas uiteraard niet alleen bereiken. De stichting wordt ondersteund door een grote groep ambassadeurs. Die vertegenwoordigen alle partijen die een belangrijke rol spelen bij muziekonderwijs op de basisschool; muzikanten, gemeenten, provincies, de onderwijspartijen, centra voor de kunsten en opleidingsinstituten zoals de pabo’s en de conservatoria. De ambassadeurs gaan het land in met hun boodschap en zetten hun kennis en netwerk in om hun doelen te halen.

Dat haar functie als erevoorzitter geen loze baan is, bewees koningin Máxima al eerder. In de afgelopen maanden er verschenen diverse video’s van kinderen die persoonlijk bij koningin Máxima in de huiskamer van Villa Eikenhorst werden uitgenodigd om op hun lievelingsinstrument te spelen. Joël (12) die piano speelt, Aster (10) die alles weet van de tuba en Emma (12) met haar viool.

Was er op de kindergezichten aanvankelijk spanning te lezen, die verscheen als sneeuw voor de zon op het moment dat de koningin met hen in gesprek ging. Máxima luisterde aandachtig naar de muziek en was zeer geïnteresseerd in de kennis en kwaliteiten van de kinderen. En uiteraard deed de koningin soms ook zelf een poging om het muziekinstrument te bespelen.

Ook laat de koningin zich zien bij allerlei grootschalige activiteiten van de stichting Méér Muziek in de Klas, zoals de Lang Leve de Muziek Show en het Kerst Muziekgala. Ook roept de koningin als ambassadeur ertoe op muziek te maken; voor de grootste muziekwedstrijd van Nederland vroeg Máxima een zo mooi mogelijk muziekstuk met de klas te maken en zo een optreden met de koningin erbij te winnen. Hoe lang koningin Máxima zich zal blijven inzetten als ambassadeur voor Méér Muziek in de klas is onbekend. Dat ze het met verve doet, is in elk geval een gegeven.

>>rd.nl/konhuis