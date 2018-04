Máxima wil betere toegang vrouwen tot bankzaken

Koningin Máxima heeft zaterdagmiddag in Washington een interview gegeven dat door de Wereldbank rechtstreeks op Facebook werd uitgezonden. Uit de hele wereld konden de koningin vragen worden gesteld over haar werk als speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal op het gebied van het voor iedereen toegankelijk maken van financiële diensten.

Dat werk stond tijdens de jaarlijkse Voorjaarsvergadering van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds extra in de belangstelling vanwege de publicatie donderdag van de Global Index. Daarin zijn van 144 landen de cijfers verzameld, zoals hoeveel mensen een bankrekening hebben en hoeveel mensen die toegang ook daadwerkelijk gebruiken. Maar ook is het gebruik uitgesplitst naar man of vrouw, stad of rurale gebieden, via een traditionele bank of digitaal.

Voor Máxima vormen die data in haar VN-functie het fundament onder haar werk, zoals ze in de uitzending ook benadrukte. Met de cijfers kan niet alleen zij aan de slag, maar ook centrale banken, regeringen en de private sector. Banken denken hun klanten te kennen, of denken dat wat ze aanbieden zowel voor mannen als vrouwen geschikt is, zo vertelde Máxima. Maar er is gebleken dat die kennis er vaak niet is, en dat vrouwen minder toegang hebben tot financiële diensten dan mannen. „Daar moeten we aan werken”, aldus de koningin.

Ze somde meerdere redenen op waarom er een 'gender gap' is: vrouwen hebben vaak minder moderne mobiele telefoons, zodat ze niet mobiel kunnen bankieren, ze kunnen in sommige landen niet zelfstandig de deur uit of een bankagentschap is te ver van huis, of ze hebben geen identiteitspapieren en kunnen daarom geen rekening openen. „En dat terwijl vrouwen veel beter omgaan met geld, betrouwbaarder zijn bij het afsluiten van leningen en met terugbetalen en het geld besteden aan onderwijs voor de kinderen”, gaf Máxima het belang aan van het inhalen van de achterstand.

Juist dankzij moderne en innovatieve technieken zoals mobiel bankieren kan een groter deel van de wereldbevolking toegang krijgen tot verzekeringen, sparen en geld overmaken. Zo'n 31 procent of ruim 1,7 miljard mensen heeft dat niet.