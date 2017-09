Máxima werkt in New York volle agenda af

Koningin Máxima heeft haar tweedaagse bezoek aan New York donderdagmiddag (lokale tijd) afgesloten met een gesprek met Melinda Gates. Die is met haar man, Microsoft-oprichter Bill, en de door hen beiden opgerichte Bill & Melinda Gates Foundation, een van de financiers van het VN-kantoor dat zich bezighoudt met het wereldwijd beter toegankelijk maken van financiële diensten. Máxima zet zich daar sinds 2009 voor in, als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de volkerenorganisatie.

De koningin greep de deze week gehouden Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die jaarlijks onder anderen tientallen staatshoofden, regeringsleiders, ministers en actievoerders naar New York brengt, aan om in de wandelgangen met vertegenwoordigers van tal van landen te spreken. ’’Met landen waar ze intensief mee samenwerken, met landen die we al hebben bezocht en landen die we nog gaan bezoeken", vertelde de koningin na weer een lange gespreksronde.

In het kantoor van de ontwikkelingsorganisatie van de VN, UNDP, sprak ze donderdag ook met haar steun-en klankbordgroep met wie ze bij haar werk nauw samenwerkt. Dat zijn elf organisaties, waar onder UNDP, de Alliantie voor Inclusieve Financiering, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. Die bundelen kennis en ervaringen, en haken ook aan bij de werkbezoeken die Máxima in haar VN-functie aan landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika brengt. Op haar beurt rapporteert de koningin haar bevindingen aan haar ‘reference group’.

Met de ontmoeting met Melinda Gates meegerekend heeft Máxima na aankomst in New York dinsdagavond 21 agendapunten afgewerkt, veertien bilaterale gesprekken gevoerd met onder andere de premier van Bangladesh en vertegenwoordigers van Argentinië, Mexico en Indonesië en daarnaast nog interviews gegeven en zelf een ‘pitch’ gehouden bij het Goalkeepers-evenement van de Gates Foundation. ’’Het waren twee intensieve dagen", aldus de koningin.