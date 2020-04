Máxima: We leven in bizarre tijden

Tijdens haar twee werkbezoeken op woensdag heeft koningin Máxima haar zorgen geuit over de gevolgen van de coronacrisis. "We leven in bizarre tijden, waarvan we niet precies weten wanneer ze tot een einde komen", zo zei ze toen ze in gesprek was met vertegenwoordigers van hotel- en restaurantketens. "We zijn ons zeer bewust dat de horecasector het meest geraakt is door alle maatregelen. Ik kan me voorstellen dat er van uw kant veel begrip is, want veiligheid en gezondheid gaan voorop, maar het betekent natuurlijk ook heel veel offers voor de sector."

Ze praatte verder in een café aan het Rokin in Amsterdam waar de kleine horecaondernemers Máxima vertelden hoe ze bezig zijn met collega's om concepten te blijven opzetten voor in de toekomst. "Dat hoor ik heel vaak van ondernemers: mensen blijven met iets bezig, zodat ze niet gek worden van het thuiszitten."

Eerder op woensdagochtend bezocht de koningin transportbedrijf Pieter Smit in Nieuw-Vennep. Daar bekeek ze onder andere de vrachtwagens en de opslagplaatsen en ging ze in gesprek met chauffeurs. "We zijn al drie weken gewend om niet zo vrolijk nieuws te krijgen. Maar het is wel mooi om te zien hoe de transportsector samenwerkt om hier zo goed mogelijk uit te komen", zei ze tegen de voorzitter van brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) Elisabeth Post.