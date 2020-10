Máxima volgt richtlijnen voor dragen van mondkapje

Koningin Máxima heeft donderdag in Den Haag de jaarlijkse borstkankermaand geopend tijdens haar bezoek aan de Borstkankervereninging Nederland (BVN). Goed te zien was dat ze daarbij de nieuwe richtlijnen omtrent het dragen van mondkapjes opvolgde.

Máxima droeg een geheel zwart mondmasker bij haar vuurrode jurk en hoed. Zodra ze ging zitten voor een gesprek of bij een ander moment waar het veilig was, mocht het kapje even af. Sinds woensdag geldt voor heel Nederland een dringend advies voor het dragen van een mondkapje in de publieke ruimte.

Het was overigens niet de eerste keer dat de koningin een mondmasker droeg in het openbaar. Zo droeg ze er in april al een tijdens een werkbezoek aan technologiebedrijf Demcon in Enschede.

In het World Forum The Hague verrichtte Máxima de openingshandeling van de borstkankermaand door het boek Alles over borstkanker officieel in ontvangst te nemen. Het boek is onder andere geschreven door borstkankerchirurgen Marie-Jeanne Vrancken Peeters en Hester Oldenburg van het Antoni van Leeuwenhoek, het in kanker gespecialiseerde ziekenhuis in Amsterdam.

De koningin sprak daarnaast met verschillende vrijwilligers van de Borstkankervereniging.