Máxima vindt het belangrijk mantelzorgers te 'ontzorgen'

Koningin Máxima vindt dat mantelzorgers ook goed voor zichzelf moeten kunnen zorgen. Dat zei de vorstin in een videoboodschap die dinsdag, op de dag van de mantelzorg, is gedeeld.

Er zijn in Nederland zo veel mensen die zorgen voor een ander, sprak Máxima. "Soms gaat dit over twintig uur per dag, soms twee keer in de week, soms af en toe, maar het is iets wat heel nodig is voor heel veel Nederlanders."

Het is werk dat volgens de koningin voldoening geeft en zorgers blij maakt. "Maar het is ook best zwaar en voor heel veel mensen betekent het dat je veel dingen niet meer kunt doen."

Ontzorgen

Dat werd Máxima ook duidelijk in september tijdens haar bezoeken aan enkele mantelzorgers in Zwijndrecht, Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht, waar ze de videoboodschap heeft opgenomen. Zo hoorde ze verhalen van mensen die verschillende dingen moesten laten omdat ze te druk zijn met de zorg voor hun geliefden. "Dat is zo belangrijk: de mantelzorger kan alleen maar voor een ander zorgen als hij eerst ook voor zichzelf zorgt. Daarom is het belangrijk dat wij ook mantelzorgers ontzorgen en kunnen helpen, zodat ze hun hele leven kunnen zorgen en voor geliefden hun best kunnen doen."

De koningin besluit haar video door iedereen een fijne dag van de mantelzorg te wensen. "En ik wens u allemaal heel veel sterkte en heel veel succes."