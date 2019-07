Máxima twaalf uur in de weer in Bangladesh

Koningin Máxima heeft woensdag in Dhaka haar reputatie als stapelaar van agendapunten eer aan gedaan. Op de eerste dag van haar VN-werkbezoek aan Bangladesh werkte Máxima in iets meer dan twaalf uur non-stop haar programma af.

De dag begon met een vroege ontmoeting in haar hotel en duurde tot en met een gesprek met premier Sheikh Hasina aan het einde van de dag. Tussendoor woonde ze een trits rondetafelgesprekken bij en legde ze ook vier veldbezoeken af, waarvoor ze ook een rit van anderhalf uur rijden vanuit Dhaka overhad. „Bij de veldbezoeken zie ik waarvoor ik dit werk doe: voor de mensen”, zei de koningin.

Die excursies buiten de stad geven haar een kans om te zien of praktijk en theorie met elkaar in overeenstemming zijn, zo legde ze ook uit. Zo kunnen regeringsofficials in de hoofdstad zeggen dat vrouwen makkelijker mobiel kunnen gaan bankieren, terwijl Máxima in een gesprek in Palash, op het platteland, van vrouwen te horen krijgt dat er geen internet is, of dat ze geen smartphone hebben. „Die heeft alleen de echtgenoot.”

Die verhalen neemt de koningin vervolgens weer mee terug naar Dhaka om in gesprekken met ministers en premier aan te geven waar de op het oog glanzende plannen voor betere toegankelijkheid tot financiële diensten nog verbetering behoeven. Dat was ook de opzet van het drukke programma van de eerste dag, dat donderdag vooral met ontmoetingen met de autoriteiten –zoals de gouverneur van de centrale bank, officials van Financiën en de president– een vervolg krijgt.