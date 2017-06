Máxima stapt met grote glimlach in vliegtuig

Koningin Máxima stapt donderdagavond met een enorme glimlach van voldoening in het vliegtuig terug naar Nederland. Dat zei ze tijdens een gesprek met de Nederlandse media aan het einde van haar werkbezoek voor de Verenigde Naties aan Vietnam. Daar had ze in drie dagen tijd een fiks programma afgewerkt, maar het resultaat stemde haar tevreden.

„Natuurlijk is het vermoeiend, maar het is wel de moeite waard”, aldus Máxima over haar korte verblijf. „Met een hele goede voorbereiding kun je in heel korte tijd heel veel bereiken.” Dat gaf haar ook energie. „Ik ga met een enorme grote glimlach in het vliegtuig zitten, terug naar mijn kinderen want dat vind ik nog belangrijker”, voegde ze er aan toe.

Terugkijkend op haar verblijf, waarbij drie volgepropte dagen drie steden van het uitgestrekte land had bezocht, constateerde Máxima dat er ten opzichte van haar vorige bezoek in 2011 een ‘enorm verschil’ was. Dat bleek haar uit gesprekken met banken en andere instellingen, maar met name ook met ministers. Er was nu meer kennis, bereidheid tot verandering en bereidheid tot dialoog met de private sector maar ook onderling, zo stelde ze vast.

Dat is ook nodig wil de nationale strategie die Vietnam ontwikkelt, kans van slagen hebben. De overheid moet daarvoor het gesprek aangaan met de private sector, maar ministeries moeten ook onderling met elkaar overleggen zo had koningin Máxima eerder op de dag bij ontmoetingen met bewindslieden van onder andere Financiën, Arbeid en Landbouw duidelijk gemaakt. „De centrale bank kan het niet alleen. De regering ook niet.”

„We zullen haar advies ter harte nemen en zijn dankbaar voor haar komst”, zei de vicegouverneur van de centrale bank, Ngyuen Thi Hong, tijdens de voorafgaande ontmoeting met de Vietnamese media.