Máxima spreekt bij lunchbijeenkomst in Davos

Op de tweede dag van haar verblijf bij het Wereld Economisch Forum in Davos heeft Máxima onder meer een bijeenkomst van het International Trade Initiative bijgewoond. Ze hield daar een korte openingstoespraak bij de lunch.

Máxima is in haar rol als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties vier dagen in het Zwitserse Davos. Haar programma bestaat uit het bijwonen van een aantal plenaire sessies. Ook voert de koningin bilaterale gesprekken met regeringsvertegenwoordigers van diverse landen en functionarissen van centrale banken.

Woensdag staat de opening van een workshop op de agenda en overlegt Máxima met tien internationale bedrijven over projecten die financiële diensten voor hun klanten beter toegankelijk maken en marktpotentieel vergroten. Haar tijd in Davos sluit de koningin donderdag af met onder meer een werklunch van de Washington Post en Foreign Policy.