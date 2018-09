Máxima spreekt bij jaarcongres MKB-Nederland

Koningin Máxima woont op 9 oktober het jaarcongres van MKB-Nederland bij in de Grote Kerk in Den Haag. Ze verzorgt bovendien de openingstoespraak, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Het thema van het congres is dit jaar 'Het MKB digitaliseert'. Máxima gaat in haar toespraak onder meer in op de noodzaak voor ondernemers om hun bedrijf te vernieuwen en aan te passen aan veranderingen in de markt.

Het jaarcongres wordt bijgewoond door circa duizend ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Premier Mark Rutte sluit het congres af.