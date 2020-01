Máxima praat in Davos met president Senegal

Koningin Máxima heeft woensdag in Davos een ontmoeting gehad met president Macky Sall van Senegal. Het gesprek vond plaats in de marge van het Wereld Economisch Forum dat deze week in het Zwitserse skioord wordt gehouden.

De koningin wil in haar rol als speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor het bevorderen van financiële toegankelijkheid graag vooruitgang boeken in West-Afrika, waar die toegang in veel landen nog te wensen overlaat. Op de agenda staan ook nog ontmoetingen met vertegenwoordigers van Ghana en Nigeria.

In de gesprekkencarroussel tussen wereldleiders, politici, gouverneurs van centrale banken en vertegenwoordigers van grote bedrijven sprak Máxima woensdag ook met Reza Baqir. Hij is de baas van de centrale bank van Pakistan. Met hem had de koningin in november verschillende gesprekken tijdens haar bezoek aan dat land en nu kon ze vragen of er sindsdien al vooruitgang is geboekt.

Een hernieuwde kennismaking was er eveneens met de Jordaanse premier Omar Razzaz en met Kristalina Georgieva, de managing director van het Internationaal Monetair Fonds. "Het was geweldig de koningin weer te zien. Zij is een onvermoeibaar pleitbezorger van financiële inclusie. We zullen samen blijven werken om voor iedereen economische groei mogelijk te maken", twitterde Georgieva na afloop van het gesprek.

Andere ontmoetingen waren met de Indonesische minister Airllangga Hartarto van Economische Zaken en de Ethiopische minister van Financiën Eyob Tekalign.

Máxima overlegt met CEO's in Davos

Máxima spreekt bij lunchbijeenkomst in Davos