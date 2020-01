Máxima overlegt met CEO's in Davos

Máxima heeft ook op de derde dag van haar verblijf bij het Wereld Economisch Forum in Davos een vol programma. De koningin heeft woensdagochtend een workshop geopend en heeft daarna een overleg met CEO's van verschillende internationale bedrijven.

Bij het overleg praat Máxima met tien bedrijven over projecten die financiële diensten voor hun klanten toegankelijker moeten maken en daarnaast het marktpotentieel vergroten. De CEO’s van Ant Financial, AXA, Bharti Airtel, Mastercard, PayPal, PepsiCo, Rabobank, Santander Bank, Telenor en Unilever kwamen in januari 2018 op uitnodiging van de koningin voor het eerst bijeen tijdens het Wereld Economisch Forum.

Máxima heeft donderdag haar laatste dag in Zwitserland. Dan staat er onder meer een werklunch van The Washington Post en Foreign Policy in haar agenda.

Máxima spreekt bij lunchbijeenkomst in Davos