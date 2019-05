Máxima opent verpleeghuis in Steenbergen

Koningin Máxima heeft dinsdagochtend het verpleeghuis Hof van Nassau, voor dementerenden, in Steenbergen geopend. De koningin kreeg een rondleiding, informatie over de instelling en ook ging ze in gesprek met betrokkenen.

Máxima trapte haar bezoek af met een rondleiding door het verpleeghuis. Vervolgens werd de koningin bijgepraat over technologische toepassingen zoals de inzet van slimme vloeren en het gebruik van een augmented reality-bril. Ook sprak ze met medewerkers, vrijwilligers en bewoners over hun ervaringen.

Het verpleeghuis is onderdeel van zorginstelling Tante Louise en heeft als uitgangspunt dat bewoners zoveel mogelijk de regie voeren over hun eigen leven. De bewoners met dementie krijgen er de maximaal verantwoorde vrijheid. Zo krijgen ze onder meer een armband met een sensor die bepaalt waar zij zich veilig kunnen bewegen.