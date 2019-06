Máxima opent bijzondere manege

Koningin Máxima heeft dinsdagmorgen in Noordwijkerhout de bijzondere manege 'No Limits' geopend. Kinderen en volwassen met een beperking, zoals autisme, het syndroom van Down of ADHD, kunnen daar in een rustige omgeving therapeutische paardrijlessen krijgen.

Na de openingshandeling kreeg de koningin een rondleiding over de tussen de bollenvelden gelegen manege, die werkt met speciaal opgeleide instructeurs en zelfs een robotpaard en een interactieve dressuursimulator heeft. Daarmee kunnen beginnende of angstige ruiters onder mee wennen aan de bewegingen van een paard, en ervaren hoe het voelt om stapvoets, in galop of in draf te rijden.

Máxima wilde weten of het hielp om de paardrijlessen te beginnen op een robot. Dat was het geval: het geeft zelfvertrouwen, neemt de angst weg en zorgt voor gewenning, zo kreeg de koningin te horen. Het robotpaard had ook zo zijn voordelen: het kende geen nukken, poepte en schopte niet.

De koningin bekeek in de bak van de manege een demonstratie van een les, en ging daarna ook naar de stallen waar ze met een van de kinderen het paard Silk een wortel gaf. Máxima wist van zichzelf al wat voor voordelen en effecten het contact met dieren, en dus ook paarden, heeft voor kinderen met bijvoorbeeld autisme. "Dat is echt geweldig."