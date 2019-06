Máxima opent bijzondere geldtentoonstelling

Koningin Máxima heeft dinsdagochtend in het Belasting & Douanemuseum in Rotterdam de tentoonstelling Gek op Geld geopend. De expositie biedt een reis door de geschiedenis van het geld, in al zijn verschijningsvormen zoals zout, schelpen en munten. De betaalmiddelen komen uit alle hoeken van de wereld. Ook is er aandacht voor de effecten van geld op mensen.

De expositie is tot stand gekomen met hulp van De Nederlandsche Bank en bij de openingshandeling zullen zowel DNB-president Klaas Knot als staatssecretaris van Financiën Menno Snel het woord voeren.

De koningin is gevraagd de opening te verrichten in haar hoedanigheid van erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken. Dat richt zich onder meer op verstandig omgaan met geld en financiële educatie, met name voor kinderen en jongeren.

De tentoonstelling sluit daar mooi bij aan, zo laat het museum weten. „Bijzondere objecten en verhalen in de tijdlijn laten zien dat de geschiedenis zich herhaalt, of het nu gaat om goed geld maken, geldgekte, geld verdienen met geld of geld vervalsen.”