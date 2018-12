Máxima ‘onthult’ eerlijke prijs ananas

Een verse ananas kost niet de 1,69 euro waarvoor hij in de grote supermarkten ligt, maar 2,85 euro. Dat leerde koningin Máxima dinsdagmiddag tijdens haar werkbezoek aan Eosta, naar eigen zeggen „Europa's meest innovatieve importeur, inpakker en distributeur” van verse biologische groente en fruit.

Tijdens een rondleiding door het bedrijf in Waddinxveen hoorde Máxima meer over hoe een eerlijke prijs voor groente en fruit bepaald kan worden, iets waar Eosta zich al langer voor inzet, onder meer met de duurzaamheidscampagne The True Cost of Food. Ook zag de koningin met eigen ogen hoe onder meer avocado's bij Eosta met een laser worden gemerkt. Op die manier is een plastic verpakking overbodig. Na de rondleiding ging Máxima in debat over duurzaamheid bij bedrijven.

eosta

De koningin bezocht Eosta omdat het bedrijf de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap van de Koning Willem I Stichting heeft gewonnen. De stichting, die in 1958 op initiatief van De Nederlandsche Bank in het leven is geroepen, heeft als doel de nationale economie nieuwe impulsen te geven. Máxima is erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting.

Hoewel Eosta in de prijzen viel, ging ook Máxima niet met lege handen naar huis. Zij kreeg een doosje speciaal gelaserd groente en fruit mee voor haar dochters. Welk stuk voor wie is, is duidelijk: de namen van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane staan op de groente en het fruit.