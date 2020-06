Máxima leert over tekort technisch personeel

Koningin Máxima is donderdag naar Apeldoorn en Woerden geweest. Ze bezocht daar technische bedrijven in het kader van de tekorten aan technisch personeel in ons land.

De koningin trapte haar dag af bij het technisch installatiebedrijf Hamer in Apeldoorn. Máxima kreeg er een rondleiding en hoorde hoe veel technische bedrijven in de provincie Gelderland kampen met een tekort aan vakkundige technici. De koningin kreeg uitleg over het actieplan Leve(n) Lang Gelders Vakmanschap dat dit probleem aanpakt. Het plan biedt om- en bijscholingsmogelijkheden aan om zo meer mensen te kunnen opleiden voor de technische sector.

Daarna was Máxima bij de TechnoHUb in Woerden, een nieuwe opleidingsfaciliteit die in samenwerking met technische bedrijven is opgezet. De koningin kreeg een rondleiding door het centrum dat in september zijn deuren opent. Ze sprak er met (V)MBO-leerlingen en docenten en trof na afloop vertegenwoordigers van het lokale technische bedrijfsleven, de provincie en MKB-bestuursleden uit de technische sector.