Máxima leert over impact coronacrisis op geestelijke gezondheid

Koningin Máxima is woensdagochtend langsgegaan bij een locatie van geestelijke gezondheidszorginstelling (ggz) Parnassia Groep in Den Haag. Tijdens het bezoek stond de mogelijke impact van de coronacrisis op de mentale gezondheid centraal.

Máxima ging eerst in gesprek met mensen die kampen met psychische problemen en hoorde van hen wat voor gevolgen de pandemie heeft op henzelf en hun behandeling. Leden van de cliëntenraad van Parnassia Groep vertelden daarnaast aan de koningin over de mogelijkheden tot (beeld)bellen, onlinebehandelingen en huisbezoeken. Ook kreeg Máxima uitleg over een onlinebehandeling voor mensen met ADHD.

Daarna sprak de koningin met zorgverleners over toekomstperspectieven in de psychiatrie en dan specifiek over zorg op maat en op afstand. Tijdens dat gesprek leerde Máxima ook over het medisch contactcentrum, dat 24/7 contact met patiënten en hun naasten wil houden om direct inhoudelijke zorg te kunnen bieden.