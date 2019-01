Máxima, Jaime en Rutte aan de slag in Davos

Koningin Máxima is bij het Wereld Economisch Forum (WEF) in het Zwitserse Davos begonnen aan haar officiële programma. In haar rol als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties spreekt ze met regeringsvertegenwoordigers van diverse landen, functionarissen van centrale banken en vertegenwoordigers van fintech-organisaties en het bedrijfsleven.

Premier Mark Rutte is woensdag en donderdag met een aanzienlijke Nederlandse delegatie in het Zwitserse Davos voor de jaarlijkse top van de wereldwijde economische elite. Ook de ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Wopke Hoekstra (Financiën), Bruno Bruins (Medische Zorg) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) zijn aanwezig.

Op het WEF in het beroemde wintersportoord buigt het puikje van de internationale politiek, het bedrijfsleven en de wetenschap zich over de belangrijkste maatschappelijke en economische problemen. Dit jaar ligt de focus op de gevaren van klimaatverandering en nieuwe technologie, zoals kunstmatige intelligentie.

Opvallendste afwezige dit jaar is de Amerikaanse president Donald Trump. Als reden geldt de gedeeltelijke sluiting van overheidsinstanties (shutdown) door een conflict met een deel van het parlement. Ook de Franse president Macron, de Britse premier May en de Chinese president Xi Jinping laten verstek gaan.