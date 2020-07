Máxima gaat naar de camping in Zeeland

Koningin Máxima heeft woensdagmiddag een werkbezoek gebracht aan Zeeland om zich op de hoogte te stellen van de effecten van de coronacrisis op het toerisme en de vrijetijdsbesteding. Zeeland was een van de drie provincies waar koning of koningin tijdens de coronacrisis nog niet waren geweest.

Máxima ging eerst naar klimbos Zeeuwse Helden in Westerschouwen op Schouwen-Duiveland en daarna naar camping Ons Buiten in Oostkapelle op Walcheren. De zon, waarop Zeeland prat gaat, liet zich niet zien, maar "gelukkig is het droog gebleven" zei een opgeluchte commissaris van de Koning, Han Polman.

Bezoek aan Zeeuwse Helden. beeld ANP

De eerste gespreksronde van de koningin was met ondernemers, onder wie een hoteleigenaar, eigenaar van een vakantiepark, eigenaar van een camping en de directeur van Impuls Zeeland. Ze vertelden over de aanpassingen die nodig waren om hun bedrijven draaiende te houden met inachtneming van de coronamaatregelen. Zo had het vakantiepark de geplande investering in speeltoestellen omgezet in het neerzetten van grotere en coronaproof sanitaire voorzieningen.

Schijnwerpers

In Oostkapelle werd na een rondleiding over een deel van de camping de discussie breder getrokken met vertegenwoordigers van onder meer de GGD, de veiligheidsregio Zeeland en burgemeester Marga Vermue-Vermue van het Zeeuws-Vlaamse Sluis. Die vertelde over de gevolgen van de plotselinge sluiting van de Belgische grens, waardoor "we eigenlijk op een eiland terechtkwamen". Máxima begreep dat goed. Jarenlang is gewerkt om de grenzen af te breken en te integreren, en opeens kwam de grens weer terug.

Commissaris Polman zei dat er volgende week met de Belgen gesproken gaat worden om bij een volgende crisis op een andere manier te kunnen reageren. Ook werd gesproken over het belang van een beter inzicht in de toeristenstroom, zodat snel kan worden gehandeld als het ergens te druk wordt. Zeeland hoopt op veel nieuwe bezoekers deze zomer, die ook de komende jaren weer terugkomen. Polman was in dat verband blij met de koninklijke aandacht die ook Zeeland in de schijnwerpers zette.