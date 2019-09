Máxima draait de kraan open in Beltrum

Een lintje doorknippen of op een knop drukken is wat afgezaagd, moeten ze bij de eerste Groene Mineralen Centrale in het Gelderse Beltrum hebben gedacht. Koningin Máxima kreeg daarom een andere taak voor de officiële opening van de centrale: het opendraaien van een kraan.

Een handeling die niet te moeilijk lijkt, maar water verscheen er niet direct. Al snel bleek dat Máxima de kraan iets verder moest opendraaien, tot vermaak van de aanwezigen. Na de opening kreeg de koningin een rondleiding en sprak ze met diverse betrokkenen over de werking en de totstandkoming van de Groene Minerale Centrale.

De centrale is de eerste in Nederland waar dierlijke mest en andere organische reststromen succesvol worden gescheiden in een kunstmestvervanger, een bodemverbeteraar en schoon water. De kunstmestvervanger is een vloeibare meststof met daarin alle voor de gewassen benodigde mineralen.

Zo had Máxima een diverse dag want eerder woensdag was Máxima in Toldijk, op een half uur rijden van Beltrum. Daar lanceerde de koningin op een basisschool een lesprogramma over kunstmatige intelligentie. Als 'juf' stond ze voor de klas en legde ze de kinderen uit hoe belangrijk technologie is in de toekomst.