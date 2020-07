Máxima: Digitale techniek heeft ons veel gebracht

Koningin Máxima is dankbaar dat door de digitale technieken toch veel mogelijk is in deze coronacrisis. Dat zei ze aan het begin van de jaarlijkse uitreiking van de Appeltjes van Oranje. Normaal gesproken is er een ceremonie op Paleis Noordeinde maar dit jaar worden de prijzen op afstand uitgereikt met behulp van livestreams.

„Normaal hebben we al deze mensen op het paleis”, zei Máxima vanuit een grotendeels oranje tv-studio terwijl ze naar een groot scherm keek waar alle genomineerden op te zien waren. „Het is überhaupt al iets om op het paleis te komen en alle gezichten te zien. Maar het is ook totaal iets nieuws voor ons. De digitale media heeft ons zo veel gebracht de laatste tijd.”

Een uitreiking waar iedereen bij zou zijn, vond Máxima en het Oranje Fonds niet wenselijk. „Ik vind dat wij het veilig moeten houden. Volgens mij is dit nog net zo feestelijk en nog meer oranje dan ooit. Ik zou zeggen: dit lijkt niet op het paleis maar oranje zijn we zeker.”

De Appeltjes van Oranje worden ieder jaar uitgereikt door het Oranje Fonds aan sociale projecten die een groot verschil maken voor mensen in onze samenleving. De drie winnaars ontvangen een bronzen beeldje, gemaakt door prinses Beatrix, en een bedrag van 15.000 euro. Dit jaar is het thema van de uitreiking 'Maatjes ben je samen'.

Appeltjes naar Haarlem, Amersfoort en Amsterdam

Koningin Máxima en het Oranje Fonds hebben donderdag de winnaars van de Appeltjes van Oranje bekendgemaakt. Dat gebeurde dit jaar op afstand vanuit een tv-studio. De drie winnaars werden live in de uitzending overvallen met het goede nieuws door een felicitatieteam.

De prijzen gingen naar Bedrijf & Samenleving uit Haarlem, SOVEE uit Amersfoort en het grote Appeltje, de prijs voor het initiatief dat het meest opvalt, was voor Villa Pinedo uit Amsterdam. Deze stichting zet zich in voor kinderen in scheidingssituaties.

Bedrijf & Samenleving won met hun project Time 2 Shine. Zij koppelen jongeren met een probleemachtergrond aan een mentor die ze helpt bij de terugkeer naar school of het zoeken naar een woning. SOVEE viel in de prijzen met het project Mijn Tweede Familie, waarmee jongeren die hun ouders missen aan een tweede familie worden gekoppeld.

Alle winnaars konden via de live-verbinding rekenen op de persoonlijke felicitaties van de koningin. Máxima moedigde de organisaties vooral aan om op deze manier door te gaan.

De Appeltjes werden dit jaar voor de achttiende keer uitgereikt. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn sinds de oprichting in 2002 beschermheer en -vrouw van het Oranje Fonds.