Máxima bij viering 100 jaar welpen van Scouting Nederland

Koningin Máxima was woensdagmiddag in Noordwijkerhout aanwezig bij de start van de viering van 100 jaar welpen van Scouting Nederland. Welpen zijn bij Scouting de kinderen tussen zeven en elf jaar.

De koningin is beschermvrouwe van Scouting Nederland.

Koningin Máxima ging in gesprek met leden van het projectteam ‘100 jaar welpen’ en werd geïnformeerd over de feestelijkheden die in 2020 gepland staan. Ook werd stilgestaan bij de grote rol die vrijwilligers spelen bij de organisatie van de verschillende evenementen die Scouting jaarlijks organiseert.

De koninigin hielp de welpen vervolgens met het bakken en versieren van de cupcakes. De kinderen vertelden over hun ervaringen bij Scouting en over de activiteiten in het jubileumjaar waarnaar zij het meest uitkijken.

Bijna alle duizend Scoutinggroepen in Nederland hebben een welpengroep. Het is de grootste leeftijdscategorie binnen Scouting. Het honderdjarig bestaan van de welpen in Nederland wordt gevierd met activiteiten in het hele land.