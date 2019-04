Máxima bij congres over MeeleefGezinnen

Koningin Máxima heeft dinsdagochtend het congres ‘Werk maken van MeeleefGezinnen’ in Doorn bijgewoond. Het doel van dit evenement, een initiatief van Stichting Meeleefgezin en Vakblad Vroeg, was om specialistische zorg en gemeenten te laten zien hoe zij 'meeleefgezinnen' kunnen inzetten om psychische problemen te verminderen en zorgkosten te beteugelen.

Tijdens het congres nam de koningin het boekje “Steunpilaren, MeeleefGezin werkt!” in ontvangst. Hierin staan persoonlijke verhalen van ouders die de zorg voor hun kind delen met een zogeheten meeleefgezin. Aansluitend sprak Máxima met ouders en meeleefouders over hun ervaringen.

Stichting MeeleefGezin biedt ouders met psychiatrische problemen de steun van een zogeheten meeleefgezin voor hun kinderen van nul tot en met vier jaar. Meeleefouders zijn vrijwilligers die met hun gezin een stabiele en veilige omgeving bieden waar deze kinderen op geregelde tijden welkom zijn. Zo bieden zij kwetsbare ouders de kans om even tot rust te komen. Het 'meeleefgezin' voorziet in een sociaal netwerk dat bij ouders vaak ontbreekt. Het streven is dat een duurzame relatie ontstaat waar het kind altijd op terug kan vallen wanneer het thuis even niet goed gaat.

Stichting MeeleefGezin won in 2014 een Appeltje van Oranje van het Oranje Fonds. Met de prijs bekroont het Oranje Fonds sociale initiatieven die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.