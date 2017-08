Máxima bezoekt winnaar Appeltje van Oranje

Koningin Máxima heeft donderdagochtend een bezoek gebracht aan de Stichting Buurtgezinnen.nl in Amerongen. De stichting is één van de drie winnaars van een Appeltje van Oranje van het Oranje Fonds.

De Stichting Buurtgezinnen.nl koppelt overbelaste gezinnen aan andere gezinnen die ondersteuning willen geven. De organisatie wil bevorderen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin en mogelijke uithuisplaatsing voorkomen.

De vorstin sprak met vertegenwoordigers van de stichting over de ontwikkeling en aanpak van het initiatief. Ook kwamen de effecten op (steun)gezinnen ter sprake. Daarna vertelden enkele gezinnen aan Máxima over hun ervaringen in het dagelijkse leven en hun langdurige relatie.

De Appeltjes van Oranje worden jaarlijks door het Oranje Fonds toegekend aan drie initiatieven die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden of die ervoor zorgen dat mensen weer meedoen in de maatschappij. Stichting Buurtgezinnen.nl, actief in veertien gemeenten, won dit jaar één van de drie Appeltjes van Oranje binnen het thema Krachtige Kinderen.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.