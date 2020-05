Máxima bezoekt distributiecentrum van voedselbank in Delft

Koningin Máxima heeft dinsdag een werkbezoek gebracht aan het distributiecentrum van de Voedselbank Delft. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend.

Zoals bijna ieder werkbezoek van de laatste tijd vond ook deze bezichtiging plaats in het kader van de uitbraak van het coronavirus. Máxima ging in gesprek met vrijwilligers van de voedselbank over het uitzoeken, inpakken en verdelen van de voedselpakketten en hoe zij dit kunnen blijven doen met de coronamaatregelen in het achterhoofd.

Daarna sprak de koningin met bestuursleden van de Voedselbank Delft en wethouder Schrederhof van de gemeente Delft over de gevolgen van de coronacrisis voor de voedselhulp. Zo ging het over de verwachtingen voor de komende periode, hoe het huidige aanbod van eten en drinken ervoor staat en wat de uitdagingen zijn voor het logistieke proces en voor de uitgifte van voedsel.