Máxima bepleit snel hulp vragen bij betalingsachterstand

Koningin Máxima hoopt dat mensen veel eerder dan nu gebruikelijk bij geldproblemen, schulden of betalingsachterstanden hulp vragen. Dat zegt ze in een interview met televisieprogramma Blauw Bloed dat zaterdagavond wordt uitgezonden. Máxima sprak over het onderwerp naar aanleiding van het deze week gesloten Pact ‘Op weg naar een schuldenzorgvrij Nederland'. Daarvoor werd in Paleis Noordeinde een bescheiden bijeenkomst gehouden, waarbij ook koning Willem-Alexander aanwezig was.

De coronacrisis heeft een enorme impact op de financiële positie van miljoenen huishoudens. Vóór de coronapandemie hadden 1,4 miljoen huishoudens betalingsachterstanden. "Als we niets doen, gaat het volgend jaar naar schatting om circa 2,25 miljoen huishoudens", wist de koningin. "Laten we voorkomen dat deze mensen wegzakken in angst en isolement door zorgen over schulden. Laten we mensen weer hoop geven, en moed om verder te gaan, zodat ze het leven weer durven omarmen!", was de centrale boodschap die Máxima had.

"Er is een groot taboe met schulden en er is schaamte", wist ze. "Het is begrijpelijk dat die gevoelens er zijn, maar dan stapelen de problemen zich op. Enveloppen worden niet opengemaakt en het liefst wil je echt in je hol kruipen. Maar juist daarom moet je bij de eerste betalingsachterstand meteen hulp gaan vragen", zei Máxima.

"Mensen lopen veel te lang rond met hun zorgen over schulden - gemiddeld vijf jaar lang. De situatie is dan vaak heel ernstig geworden. We zien het aan de cliënten in de schuldhulpverlening. Hun gemiddelde schuld is opgelopen tot 43.000 euro. En ze hebben wel 13 verschillende schuldeisers. Er zijn heel veel manieren om van je schulden te komen en je budget op orde te brengen. Dus hulp vragen, hulp vragen!"