Luxemburgse prins Charles zaterdag gedoopt

Prins Charles van Luxemburg is zaterdagmiddag gedoopt in de abdij St Maurits in Clervaux. Het prinsje werd op 10 mei geboren en is de zoon van erfgroothertog Guillaume en erfgroothertogin Stéphanie. Hij is na zijn vader tweede in de lijn van troonopvolging.

Het Luxemburgse hof had de tijd en plaats van de plechtigheid geheim willen houden tot de aankomst van de groothertogelijke familie bij de abdij. Dit om een volkstoeloop te voorkomen, hetgeen in strijd zou zijn met de geldende coronaregels. In de kerk is alleen plek voor familie. Media werden niet toegelaten.

Prins Charles heeft als peetouders zijn oom prins Louis, broer van erfgroothertog Guillaume, en gravin Gaëlle de Lannoy, een zus van zijn moeder, zo liet het hof weten. De doopplechtigheid wordt geleid door kardinaal Jean-Claude Hollerich, de aartsbisschop van Luxemburg. Hij krijgt onder meer assistentie van bisschop Leo Wagener en aartsbisschop-emeritus Fernand Franck.

De doopjurk die werd gebruikt, komt uit de groothertogelijke familie en is eerder onder meer gebruikt voor Charles' grootvader groothertog Henri, en voor diens zus Marie-Astrid en broers Jean en Guillaume.