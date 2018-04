Letizia gekwetst door aantijgingen na video

De Spaanse koningin Letizia is „getroffen, bezorgd en gekwetst” door het dinsdag plotseling opgedoken videofragment waarin ze het aan de stok lijkt te hebben met haar schoonmoeder koningin Sofia. Dat vertelde Imma Aguilar woensdag in het televisieprogramma El círculo van Telemadrid. Aguilar is oud-collega van voormalig televisiejournalist Letizia, en zou haar telefonish hebben gesproken nadat een mediastorm was uitgebroken over de opnamen.

De beelden dateren van afgelopen zondag en zijn gemaakt door de Spaanse televisiezender TVE, die opnamen mocht maken van het traditionele koninklijke bezoek aan de mis van 12 uur in de kathedraal van Palma de Mallorca. Maar ze vielen pas op toen iemand die de beelden op internet voorbij zag komen, opmerkte dat er bijna een handgemeen was tussen de twee koninginnen, en dat fragment op Twitter zette. Binnen 24 uur hadden twee miljoen mensen het bekeken.

Republikeinen blij met koningin Letizia

De verklaringen van de opnamen lopen uiteen. De consensus is dat Letizia opzettelijk en duidelijk verhinderde dat er een foto werd gemaakt van haar dochters Leonor en Sofia samen met koningin Sofia. Dat leidde ook tot een boze reactie van Leonor, die de hand van haar oma boos wegsloeg toen deze bleef proberen in beeld te blijven van de fotografen voor de kathedraal. De geschrokken koning Felipe moest de ruzie sussen terwijl koning Juan Carlos verbaasd toekeek.

Volgens Letizia zelf, zo vertelde Anguilar, was er niks anders aan de hand dan dat ze haar dochters wilde beschermen tegen al te opdringerige media. „Het was een natuurlijke en moederlijke reactie. Ze is zeer toegewijd aan haar werk, aan de rol die ze heeft, maar ook als moeder met zorg voor haar dochters”, aldus Aguilar.

Knallende ruzie in Spaanse koninklijk huis

Uit een online-opiniepeiling van de krant El Mundo bleek echter dat de uitleg van Letizia maar door weinig Spanjaarden werd geloofd. Van de bijna 12.000 deelnemers aan de peiling steunde 92 procent koningin Sofia in de polemiek met haar schoondochter.