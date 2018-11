Laurentien bij Nationale Raad van Kinderen

Prinses Laurentien was dinsdag aanwezig bij de Nationale Raad van Kinderen. Tijdens deze bijeenkomst kregen kinderen de kans om vraagstukken die hen aan het hart liggen, ter sprake te brengen.

Het thema dat werd aangestipt was kindermishandeling. Er werd door de kinderen druk gedebatteerd over hoe dit probleem bespreekbaar gemaakt kan worden. Vice-premier Hugo de Jonge, ook aanwezig bij het evenement, was onder de indruk van de kinderen. „Ik vind het ontzettend knap dat jullie je op zo’n zwaar thema zo goed hebben ingeleefd over hoe het moet zijn voor kinderen die het thuis moeilijk hebben en geholpen moeten worden”, zei hij tegen de jonge leiders van morgen. „Daarnaast vind ik het fijn dat jullie praktische problemen en oplossingen hebben bedacht.”

Maar liefst 38 kinderen praatten dinsdag mee over kindermishandeling en bespraken hoe dit taboe doorbroken kan worden.

Prinses Laurentien had de microfoon in handen en gaf de kinderen het woord tijdens het debat. De 10-jarige Amélie was blij dat haar stem gehoord werd. „Ik vind het echt leuk dat de minister naar ons luistert en dat we mogen helpen om nieuwe oplossingen te bedenken voor zijn vraag over kindermishandeling.”

De Missing Chapter Foundation, de organisatie achter de Raad van Kinderen, is opgericht door Laurentien. Zij was degene die vorig jaar de Raad van Kinderen voor het eerst bij de regering heeft aangeboden. De Raad adviseert het kabinet gevraagd en ongevraagd over zaken zoals duurzaamheid, zorg, armoede en onderwijs.