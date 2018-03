Laurent schrijft emotionele brief aan Kamer

Prins Laurent doet met een emotionele brief aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers een laatste poging de voorgenomen korting op zijn toelage voor dit jaar tegen te houden. De Kamer moet zich donderdagavond uitspreken over een voorstel van een commissie om de Belgische prins 15 procent van zijn dotatie af te nemen.

„Eigenlijk is mijn hele bestaan het voorwerp van een proces”, schrijft Laurent. De prins zegt onder meer dat zijn projecten „voortdurend gedwarsboomd” zijn geweest door zijn familie en door de politiek. Laurent vraagt of de brief in de Kamer kan worden voorgelezen.

„Sinds mijn prille jeugd werd mijn bestaan ten dienste gesteld van mijn broer, mijn familie en van de Staat. Ik heb niet mogen werken zoals ik wenste, noch projecten uitwerken die mij enige zelfstandigheid hadden kunnen bieden. Ik moest zelfs toestemming vragen om te trouwen, en tot op heden zet men het mij betaald, dat ik huwde met een vrouw die ik liefheb, maar geen titel noch fortuin heeft. Die dotatie is de prijs van een leven, de prijs van mijn leven, en die ligt nu al voor een groot deel achter mij”, schrijft Laurent.

De prins krijgt mogelijk de straf omdat hij zonder toestemming van de regering in militair uniform de viering van de negentigste verjaardag van het Chinees leger bijwoonde. Dat was bepaald niet de eerste keer dat Laurent, die zich verre moet houden van politiek, met zijn gedrag voor ophef zorgde.