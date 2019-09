Laatste strandoefening voor paarden in aanloop naar Prinsjesdag

Op het strand van Scheveningen hebben leden van het Cavalerie Ere-Escorte maandag geoefend voor Prinsjesdag. De betrokken paarden en ruiters worden aan een laatste zware test onderworpen door ze bloot te stellen aan geweervuur, kanonslagen, muziek, rook en mogelijke publieksreacties.

De oefening op het strand verliep goed. "Na vijf dagen oefenen zie je dat er rust is in de pelotons en de formatie en dat is belangrijk voor morgen", zegt Jacques Vincken van het Cavalerie Ere-Escorte. "Als ruiter moet je goed anticiperen op wat er gebeurt, dat geeft het paard vertrouwen."

De oefeningen zijn essentieel voor een goed verloop van Prinsjesdag. "Iedereen denkt, oh dat doen de paarden al jaren. Maar toch zijn er paarden die nieuw zijn en niet gewend aan het stadsleven, met trams en bussen en publiek. Dat wordt allemaal geoefend. En dit is dan de laatste dag waarop je alles met muziek, machinegeweren en rookpotten nog probeert te testen voordat de finaleselectie plaatsvindt. Vanmiddag wordt geëvalueerd en dan is bekend wie er morgen gaat rijden."

RD Outside Prinsjesdag

De ere-escorte van de marechaussee opent op de derde dinsdag in september het bereden deel van de koninklijke stoet van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof. Vincken: "Het zijn paarden van particulieren en maneges uit heel Nederland. Paarden die geschikt zijn, worden vooraf gekeurd en geselecteerd op kleur, hoogte en gedrag. Paarden worden gedurende het jaar al getest op oefendagen. Er zijn paarden die voor het eerst meerijden. Meestal zijn dat er 25. Sommige zijn daar heel goed in, andere vallen af."

