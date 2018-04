Laatste rustplaats koningin Margrethe klaar

Het grafmonument voor de Deense koningin Margrethe is klaar. Beeldhouwer Bjørn Nørgaard werkte jarenlang aan de ‘Sarkofag’, die onlangs in de middeleeuwse kathedraal van Roskilde werd geplaatst.

Het kunstwerk is overgebracht naar de kapel van St. Birgitte, waar Margrethe haar laatste rustplaats zal vinden. Dat maakte het Deense hof bekend. Tot de dood van de koningin is het graf bedekt met een doek. Bezoekers van de kathedraal van Roskilde kunnen wel een maquette van het grafmonument bekijken.

De sarcofaag staat symbool voor Margrethe en Henrik. De basis bestaat uit zandsteen uit Frankrijk, Henriks geboorteland. De drie pijlers waarop de kist rust zijn gemaakt van Deens graniet, basalt uit de Faeröer en marmer uit Groenland, een verwijzing naar het koninkrijk en de twee autonome gebieden. De pilaren zijn versierd met zilveren olifantenkoppen.

De sacrofaag zelf is van glas. Daarin zijn twee figuren te zien die symbool staan voor Margrethe en Henrik. Het glas is versierd met figuren van verguld brons. De koningin wordt onder het grafmonument begraven.

Nørgaard kreeg in 2003 de opdracht een dubbele sacrofaag te maken, voor Margreth en haar in februari overleden man prins Henrik. Henrik liet vorig jaar zomer echter weten niet bij zijn vrouw begraven te willen worden. De prins, die op 13 februari overleed, is gecremeerd en in twee delen uitgestrooid: in zee en in de privétuin van Fredensborg Slot.

Henriks besluit niet bij zijn vrouw begraven te willen worden, schokte Denemarken. In of bij de kathedraal van Roskilde hebben sinds 1448 achttien Deense koningen hun laatste rustplaats. Zestien van hen zijn bijgezet bij hun wettige echtgenote. De twee uitzonderingen - Christian VI en Frederik VII - waren ten tijde van hun overlijden gescheiden. Ook de enige regerende vorstin uit de Deense historie, de in 1412 overleden Margrethe I, heeft een grafmonument in de Domkerk.