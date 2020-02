Kroonjaar voor prinses Marilène: 50 jaar

Prinses Marilène viert dinsdag haar vijftigste verjaardag. In 1998 werd ze prinses van Oranje-Nassau, maar een publiek persoon is ze beslist niet. Ze kiest bewust voor haar privé- en gezinsleven.

We zien prinses Marilène niet zo vaak. Vandaar dat de pers er op 8 september 2018 als de kippen bij was toen de prinses op Schokland het eerste Schokland Vijfje sloeg. Met de herdenkingsmunt werd er aandacht gevraagd voor het voormalige eiland Schokland, dat deel uitmaakt van het Nederlandse Werelderfgoed.

Een aanwezige verslaggever maakte van de gelegenheid gebruik en vroeg Marilène of ze niet vaker officiële verplichtingen wil vervullen. „Of hebt u het druk met andere werkzaamheden?”

De prinses reageerde even vriendelijk als diplomatiek. „De reden dat ik hier ben, is dat het raakt wat ik zelf heel belangrijk vind, namelijk het behoud van cultureel erfgoed en de geschiedenisverhalen van Nederland. En het raakt ook wel heel direct het werk dat ik nu doe, dus vandaar dat ik hier heel graag sta.”

De vraag van de journalist is begrijpelijk. Toen Marilène in 1998 toetrad tot de bekendste familie van Nederland en de eerste schoondochter werd van prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven waren alle ogen op haar gericht. Ze was het eerste burgermeisje van haar lichting dat prinses werd. Haar huwelijk met prins Maurits was het eerste Oranjehuwelijk sinds dat van prinses Christina in 1975. Juist omdat er ruim twintig jaar geleden zo veel vrijgezelle prinsen waren, werden alle mogelijke prinsessen in spe nauwlettend gevolgd.

Soestdijk

Als eind november 1997 de verloving van prins Maurits en Marilène bekend wordt gemaakt, komt dat voor velen uit de lucht vallen. De media willen direct alles van de aanstaande prinses weten. Er wordt een keurig plaatje geschetst. Marilène wordt op 4 februari 1970 als Marie-Helène Angela van den Broek geboren in het Gelderse Dieren. Ze is de tweede dochter van Hans en José van den Broek en zusje van Caroline. Het gezin verhuist naar het nabijgelegen Velp en daar gaat Marilène naar de basisschool. Op de middelbare school in Wassenaar haalt ze in 1988 haar vwo-diploma.

Marilène kiest voor een studie bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze solliciteert voor een bijbaantje bij Café Soestdijk in de studentenstad, niet wetend dat ze daar haar toekomstige echtgenoot tegen het lijf zal lopen. Prins Maurits kiest namelijk voor dezelfde bijbaan in de horeca, tijdens zijn studie economie. De twee kunnen het al snel uitstekend met elkaar vinden en verliezen elkaar na hun studie niet uit het oog.

Redelijk anoniem

Marilène gaat na haar Groningse studiejaren werken bij Ahold in Zaandam, het moederconcern van supermarktketen Albert Heijn. Het duurt nog een aantal jaren voordat prins Maurits haar op 29 november 1997 als zijn verloofde presenteert aan de Nederlanders. Marilène maakt tijdens het persmoment direct duidelijk hoe ze haar toekomst voor zich ziet. „Ik hoop dat we ons leven zoals we dat tot nog toe gevoerd hebben gewoon voort kunnen zetten.” Ook volgens haar verloofde Maurits zullen er „weinig veranderingen zijn ten opzichte van het heden.”

Marilène beziet haar toekomstige rol in de Nederlandse samenleving nuchter. „Ik denk wel dat het zal wennen, al zal het ook weleens lastig zijn tot de koninklijke familie te behoren. Maar Maurits en ik hopen toch dat wij het leven zoals wij dat nu leiden, in redelijke anonimiteit, gewoon voort kunnen zetten.” Zo is Marilène van plan om na haar trouwen te blijven werken. „Ik heb een interessante baan en ontzettend leuke collega’s. Dat geef ik niet zomaar op.”

Keerzijde

Marilène en Maurits trouwen op twee dagen: op 29 mei 1998 vindt in de audiëntiezaal van Paleis Het Loo het huwelijk voor de burgerlijke stand plaats. Het kerkelijk huwelijk volgt twee dagen later in de Grote Kerk van Apeldoorn.

Marilène draagt vanaf nu de prinsessentitel en mag als Hoogheid worden aangesproken. En dat is best wennen voor de kersverse prinses. Als ze mag kiezen, wil ze het liefst „gewoon als Marilène” aangesproken worden, vertelt ze na de voltrekking van het burgerlijk huwelijk.

Het typeert de nuchtere inslag van de echtgenote van prins Maurits. Na de huwelijksreis gaat de prinses als vanouds aan de slag bij haar werkgever. Tijdens de viering van Koninginnedag is ze steevast present en krijgen zij en prins Maurits volop aandacht.

Dat Marilène ineens een bekende Nederlander is, heeft ook een fikse keerzijde. De roddelpers probeert haar ook in het dagelijks leven in Amsterdam waar mogelijk vast te leggen. De plaatjes van het populaire paar verkopen goed. Het stel probeert zich er doorheen te slaan, maar de kaarten liggen anders als hun drie kinderen worden geboren: Anna (2001), Lucas (2002) en Felicia (2005). Door middel van een mediacode dwingen ze hun privacy af en dat leidt tot een kentering; staan de prins en prinses met hun jonge kinderen eerst nog elke week in de roddelbladen, vanaf dat moment mogen foto’s in de privésfeer niet meer worden gepubliceerd. Het paar is praktisch alleen nog zichtbaar tijdens Koninginnedagen en als er iets in de koninklijke familie plaatsvindt, zoals trouwerijen, begrafenissen en doopdiensten.

Baan dichtbij

Zoals elke werkende moeder probeert ook prinses Marilène haar gezinsleven en werk zo goed mogelijk te combineren. Als haar jongste dochter Felicia één jaar is, switcht ze van baan. Ze gaat aan de slag bij het Rijksmuseum op de afdeling Development. De baan heeft een aantal voordelen: de prinses is zeer geïnteresseerd in kunstgeschiedenis, ze kan parttime voor het museum werken én het ligt om de hoek van haar woning in Amsterdam-Zuid.

De prinses is onder andere verantwoordelijk voor de Vriendenorganisatie van het Rijksmuseum. De werving van nieuwe leden ervaart ze als een nieuwe uitdaging. „Vanuit mijn marketingachtergrond had ik het gevoel dat het museum nog zo veel meer mensen zou kunnen bereiken. Zo woonden wij zelf achter het museum, maar gingen er voornamelijk met familie uit het buitenland naartoe.”

Tijd voor de kinderen

Bezoekers komen Marilène met regelmaat tegen. Ze verzorgt bijvoorbeeld de kindermiddagen in het museum, waar ook haar eigen kinderen regelmatig van de partij zijn.

Haar parttimebaan brengt meer evenwicht in haar gezinsleven, erkent de prinses in een interview in Elsevier. „Je bent constant bezig om een goede balans te vinden. Dat geldt denk ik voor alle werkende moeders. Ik wil graag fysiek genoeg bij de kinderen zijn en laat het niet graag aan iemand anders over, omdat ik te goed besef hoe kort hun kindertijd is. Vooral in het begin vroegen ze vaak: „Wanneer ben je thuis?” Lucas zei laatst: „De beste tijd investeer je in mij. Ik vind het fijn dat je er veel bent.” Dat was heerlijk om te horen.”

In 2017 verandert Marilène opnieuw van werkgever. Ze wordt adviseur partnerships bij de BankGiroLoterij. Ze adviseert over banden die de loterij aangaat met maatschappelijke organisaties en over het toekennen van geld aan goede doelen. Naast haar baan heeft de prinses wat neventaken: ze is lid van het college van alumni van de Rijksuniversiteit Groningen –adviesorgaan voor het college van bestuur– en van het comité van aanbeveling van het Ronald McDonald Huis.

Troon

Toen hun kinderen klein waren, kozen Marilène en Maurits sporadisch voor een fotosessie die de media kon publiceren. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer en groeit hun drietal in anonimiteit op. Dat past bij de positie van hun ouders, want sinds de troonswisseling in 2013 maken Marilène en Maurits geen deel meer uit van het Koninklijk Huis. Prins Maurits komt niet meer in aanmerking voor de troon, maar is wel door zijn neef koning Willem-Alexander aangesteld tot zijn adjudant in buitengewone dienst.

De banden met de Oranjefamilie zijn goed en hecht, blijkt tijdens familiebijeenkomsten. Dat Marilène haar vijftigste verjaardag in familiekring zal vieren, ligt dus voor de hand. Maar ongetwijfeld buiten het zicht van de Nederlandse pers.