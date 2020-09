KOZP: Gouden Koets moet in museum blijven

De Gouden Koets moet in een museum blijven. Dat zegt Jerry Afriyie, voorman van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP). „De Gouden Koets heeft nooit op straat gehoord”, vindt hij. „We moeten leren het verleden los te laten, zo lang we dat met ons meedragen komt de samenleving nog lang niet samen.”

De Rijksvoorlichtingsdienst en het Amsterdam Museum maakten dinsdag bekend dat het omstreden rijtuig na de restauratie volgend jaar tijdelijk onderdeel wordt van een tentoonstelling. Daarin is ook aandacht voor de actuele discussie, aangezien een afbeelding op de zijkant van de koets verwijst naar het koloniale verleden. Al eerder gingen er stemmen op het rijtuig niet meer in te zetten voor het koninklijk paar op Prinsjesdag, maar een plek te geven in een museum.

Afriyie ziet liever dat direct duidelijk wordt dat het rijtuig nooit meer de straat op gaat. „Ik denk dat ze nu een overgang willen zonder gezeik. Maar soms is het beter in een keer de pleister er vanaf te trekken.” Door de koets in een museum te plaatsen, kan volgens de KOZP-voorman het complete verhaal erbij worden verteld. „De koning en koningin hebben ook een verantwoordelijkheid naar de samenleving toe. Als ze er wel in gaan rijden, tonen ze zich hier ongevoelig voor.”