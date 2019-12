Koninklijke familie bij uitreiking Prins Claus Prijs

Prins Constantijn heeft woensdag in het Koninklijk Paleis in Amsterdam de Grote Prins Claus Prijs uitgereikt aan de Soedanese kunstenares Kamala Ibrahim Ishag. Dat gebeurde in aanwezigheid van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Beatrix, Mabel en Laurentien.

De prins reikte ook een aantal andere prijzen uit. Alle prijswinnaars waren vrouwen. Constantijn zei in zijn toespraak bij de uitreiking in dat verband dat hij dankbaar was dat de jury zijn nek heeft durven uitsteken. "Deze opstelling stelt ons in staat de rol te erkennen die vrouwen in samenlevingen spelen, als factoren van verandering en stabiliteit."

Hij noemde de prijzen van dit jaar een getuigenis van de volgende emancipatiegolf. Een die ook nodig is want mannen hebben nog steeds een streepje voor: bij het aantal straten en monumenten dat aan hen is gewijd tot kunstcollecties en de samenstelling van raden van bestuur. "Zodra je je bewust bent van de vooroordelen is er geen weg terug, tenminste als je een fatsoenlijk persoon, instelling of bedrijf bent", meende Constantijn.

Hij beschouwde zichzelf als humanist, die geloofde in de gelijkheid van mensen en hun recht om hun talenten en kansen te benutten. "Ik ben er ook diep van overtuigd dat diversiteit een kracht ten goede is." De prins, erevoorzitter van het Prins Claus Fonds dat zijn vader in 1996 van de regering cadeau kreeg bij zijn 70e verjaardag, noemde de prijswinnaars uitzonderlijke mensen. "Ze moeten voor ons allemaal een rolmodel zijn, en vooral voor andere andere vrouwen."

Andere prijswinnaars waren Bill Kouélany uit Congo-Brazzaville, Djamila Ribeiro uit Brazilië, Anocha Suwichakornpong uit Thailand, Mónica Ojeda Franco uit Colombia en Mariam Kamara uit het Afrikaanse Niger.