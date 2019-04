Koninklijk paar bezoekt Betuwe

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen woensdag 29 mei een streekbezoek aan de Betuwe. Ze laten zich zien in Opheusden, Tiel, Geldermalsen en Culemborg.

Het paar begint de toer in Opheusden bij Tree Centre Opheusden (TCO), een overkoepelende handelsvereniging van 150 laanboomkwekers. Ook wordt laanboomkwekerij Volentis bezocht.

In Tiel bezoeken koning en koningin transportbedrijf Vonk, een familiebedrijf dat zich toelegt op vervoer en op- en overslag van witgoedproducten in Europa.

Vervolgens wordt het koninklijk paar in Geldermalsen rondgeleid in de proeftuin van Koninklijke FruitMasters, een coöperatie van ruim 400 telers voor de verkoop van fruit in binnen- en buitenland.

Het paar besluit het bezoek in Culemborg. Daar is in het stadhuis een ontmoeting met jongeren en hun begeleiders over de jeugdproblematiek in Nederlandse steden. Ook komt de Culemborgse jeugdhulpverlening aan bod.