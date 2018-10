Koningspaar ziet actie mariniers op de Theems

Mariniers komen schietend aangeracet over de Theems, enteren een schip en overmeesteren in een mum van tijd hun tegenstanders.

Spektakel tijdens een staatsbezoek. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren er woensdag getuige van aan boord van Zr. Ms. Zeeland. Maandag passeerde het Nederlandse patrouillevaartuig de Tower Bridge. Even verderop ligt het aangemeerd, naast museumschip HMS Belfast. Daar verwelkomen prins Edward en zijn vrouw Sophie de vorstelijke gasten uit Nederland.

Aan boord van de Zeeland schudt de 83-jarige hertog Edward van Kent, neef van koningin Elizabeth, het Nederlandse koningspaar de hand. Hij is niet de oudste aan boord; dat is de 101-jarige Kenneth Mayhew, die ridder in de Militaire Willemsorde werd vanwege zijn heldhaftige optreden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarover praat hij met de koning en de koningin uit het land dat hij hielp bevrijden.

Een iets jongere veteraan vertelt in nog geen minuut tijd over zijn opleiding, de landing in Normandië en zijn deelname aan operatie Market Garden in 1944. Met jongere militairen, zowel Britten als Nederlanders, spreekt het koningspaar over hun samenwerking. In een ander groepje gaat het over militaire hulpverlening na rampen en de verwoestingen die de marinemensen op de Caribische eilanden zagen die door orkaan Irma zijn geteisterd. Ook de Britse royals nemen uitvoerig de tijd voor de gesprekken. Ondertussen proberen de dames op naaldhakken de vele gaten in het stalen dek te vermijden.

Kousenband

Dan is het tijd voor een lunch bij premier May in haar Londense ambtswoning, waarna het koningspaar op Buckingham Palace afscheid neemt van de vorstin. „Veel dank aan koningin Elizabeth en haar familie voor het warme welkom dat wij kregen. De banden tussen onze koninkrijken zijn altijd hecht geweest en dat zal ook zo blijven”, schrijven Willem-Alexander en Máxima even later op sociale media. „Het was een geweldig staatsbezoek!”

Daags tevoren werd de Nederlandse monarch door Elizabeth benoemd tot ridder in de Orde van de Kousenband. Hij is de dertiende Oranje die deze hoogste Britse onderscheiding ontving. Prins Maurits was in 1612 de eerste.

Naar Huis ten Bosch

Voor Willem-Alexander is Elizabeth, zoals voor veel mensen, een baken van stabiliteit, die in haar 92-jarige leven en bijna 67-jarige regeringsperiode „veel in de wereld zag veranderen”, zegt hij in een gesprek met Nederlandse verslaggevers.

Jammer dat de Britten een brexit wacht, heeft de koning meermalen aangegeven voor en tijdens dit bezoek. Critici van de Europese Unie zijn er in eigen land ook, maar de EU heeft ook veel goeds gebracht, in veiligheid en stabiliteit, zegt de koning.

Blikvanger tijdens het staatsbanket was de Stuartdiamant die koningin Máxima droeg. Of dat zwaar was, pijn deed misschien? Nee, hoor, zegt ze resoluut. Ze kondigt aan de edelsteen, die koning-stadhouder Willem III in 1690 aan zijn vrouw Mary schonk, vaker te gaan dragen.

Een verhuizing naar Huis ten Bosch staat voor de deur. De drie prinsessen weten allang welke kamer ze krijgen en zijn betrokken bij de aankleding ervan, zegt hun vader.

Eerder heeft het koningspaar gezegd tijdens de schoolvakanties graag thuis te blijven. Dat is deze keer niet helemaal gelukt. Inmiddels houden de royals herfstvakantie, naar verluidt in Griekenland.

