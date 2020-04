Koningspaar geeft inkijkje in thuissituatie

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben een inkijkje gegeven in de manier waarop ze haast dagelijks videogesprekken voeren in de huidige coronatijd. Een fotograaf heeft de twee vastgelegd terwijl ze in hun eigen werkkamer op Paleis Huis ten Bosch bezig zijn.

De foto’s bevatten enkele opvallende details. Beiden hebben hun tablet op een standaard gemonteerd zodat deze op ooghoogte staat en ze hem niet hoeven vast te houden. Verder valt ook op dat de koning thuis gewoon een simpele polo draagt en Máxima een bril opheeft.

Het koningspaar voerde sinds het begin van de coronacrisis talloze telefoongesprekken met (zorg)instellingen, organisaties en bedrijven. Met deze gesprekken laten zij zich volgens het hof informeren en spreken ze hun steun en waardering uit.