Koningspaar eregast bij de Britse Queen

Koning Willem-Alexander heeft dezer dagen een streepje voor op president Trump. Het Amerikaanse staatshoofd kwam in juli bij de Britse koningin op werkbezoek; het Nederlandse koningspaar wordt dinsdag ontvangen voor een staatsbezoek. En daarvan doet de 92-jarige Queen er maar één per jaar.

Grote Nederlandse en Britse vlaggen omlijsten The Mall, de route in Londen die de paradeplaats Horse Quards Parade verbindt met Buckingham Palace, het koninklijke paleis. Even na het middaguur zal koningin Elizabeth II dinsdag haar collega uit Nederland en zijn vrouw ontvangen. Daarna staat een rit per koets naar het paleis gepland. Nederland krijgt de vlaggen daarna cadeau, weet ambassadeur Smits te melden.

Voor zijn residentie stelden zich maandagavond zwaarbewapende politieagenten op. Het pand in de wijk Kensington is de locatie waar koning Willem-Alexander en koningin Máxima dinsdagmorgen met Nederlandse inwoners van het Verenigd Koninkrijk in gesprek gingen, nog voordat het staatsbezoek officieel begint met een ontvangst door prins Charles en hertogin Camilla. Het is ook het gebouw waar ze het bezoek afronden met een gesprek met Nederlandse verslaggevers.

Brexit

Een van de gesprekken dinsdag gaat over de gevolgen van de brexit; de koning spreekt met enkelen van de drie miljoen EU-paspoorthouders die in Engeland wonen en zich zorgen maken over het uittreden van de Britten uit de EU.

Aandacht voor die ingrijpende stap is tijdens dit staatsbezoek onvermijdelijk. Geen goed idee, die brexit, heeft Willem-Alexander tegen Britse journalisten gezegd. Daarmee zei hij niets anders dan het Nederlandse kabinet vindt, zegt ambassadeur Smits. En de Britse vorstin? „Die heb ik nooit op een politieke uitspraak kunnen betrappen.”

Brexit brengt ondertussen veel onzekerheid, en dat is voor de internationale handel niet goed, zegt Smits, die zaterdag ooggetuige was toen honderdduizenden Britten in Londen tegen de brexit demonstreerden. „Het viel me op hoeveel jongeren daaraan deelnamen.”

Tocht naar Chatham

Los van het politieke geharrewar wordt een staatsbezoek vooral gekenmerkt door ceremonieel, ontmoetingen en toespraken over de hechte, oude banden die er tussen landen bestaan. Vroeger bevochten Engeland en Nederland elkaar ter zee. Nederland zocht de Engelse leeuw zelfs op in zijn hol. De vloot van Michiel de Ruyter voer de Theems en de Medway op en bracht dertien Engelse schepen tot zinken. Vorig jaar was dat 350 jaar geleden. „Dat is door de Nederlanders gevierd, door de Engelse herdacht”, zegt de ambassadeur.

Nu is er een nauwe samenwerking. Na Duitsland is Engeland de grootste handelspartner van Nederland. En Nederland is een van de grootste investeerders in Engeland.

Mabel te gast

De koning zal het dinsdagavond vast allemaal noemen tijdens het staatsbanket in de Balzaal van Buckingham Palace. Het is het 114e staatsbanket dat de Britse vorstin geeft sinds ze bijna 67 jaar geleden op de troon kwam. Een van de gasten is ditmaal prinses Mabel, die al vele jaren in Londen woont, al kocht ze recent ook een optrekje bij de Loosdrechtse Plassen, niet ver bij schoonmoeder Beatrix in Lage Vuursche vandaan.

Het staatsbezoek duurt maar kort, tot woensdagmiddag. Het programma verloopt in Willem-Alexanderstijl: snel van het een naar het ander. Westminster Abbey kun je best in twintig minuten bekijken, en in het parlement heb je het na drie kwartier ook wel gezien. Op naar de volgende ontmoeting.