Koningspaar dankbaar voor warm welkom

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben via sociale media koningin Elizabeth bedankt voor haar gastvrijheid gedurende het tweedaagse staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.

„Veel dank aan koningin Elizabeth en haar familie voor het warme welkom dat wij kregen. De banden tussen onze koninkrijken zijn altijd hecht geweest en dat zal ook zo blijven, nu en in de toekomst”, zo schrijven Willem-Alexander en Máxima in een kort bericht. „Het was een geweldig staatsbezoek!”

Woensdagmiddag sloot het koningspaar het bezoek af op Buckingham Palace. Daar werden ze door koningin Elizabeth uitgezwaaid.

Koningspaar op vakantie met dochters

Staatsbezoek Verenigd Koninkrijk in beeld

Koningspaar luncht met Britse premier May

Aandacht voor defensie op tweede dag staatsbezoek