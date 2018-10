Koningspaar brengt streekbezoek aan Zeeland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dinsdagochtend bij strandpark De Zeeuwse Kust begonnen aan hun streekbezoek aan Schouwen-Duiveland en Tholen.

Bij aankomst werden ze verwelkomd door onder anderen commissaris van de koning Han Polman die het koningspaar langs zes Zeeuwse plaatsen zal leiden.

Koningspaar in Zeeland

De kinderburgemeester van Schouwen-Duiveland, Stan van der Wekken en de jarige Danielle Capelle (10) mochten koningin Máxima een bloemetje aanbieden. De koning wilde weten of het kinderburgemeesterschap goed ging, terwijl Máxima de kleuren van haar jurk besprak met Danielle. Daarna ging het gezelschap naar binnen voor het eerste onderdeel van het volgestouwde programma.

Dat bestaat in Renesse uit twee gesprekken: over de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en over duurzame energie. Het door water omgeven en rijkelijk van wind voorziene Schouwen-Duiveland kan getijden- en windenergie inzetten, mits rekening wordt gehouden met flora, fauna en mensen.

Het koningspaar gaat aansluitend naar Kerkwerve, waar de bijzondere Zeeuwse natuur en het karakteristieke landschap alle aandacht krijgen bij bespreking van ”Samen sterk voor de Zeeuwse kust”.