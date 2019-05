Koningspaar brengt streekbezoek aan Betuwe

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn woensdag in het gemeentehuis van Opheusden begonnen aan hun streekbezoek aan de Betuwe. Ze bezoeken ook Tiel en Geldermalsen.

Bij aankomst in de Gelderse plaats werden ze op het bordes van het gemeentehuis van Neder-Betuwe begroet door commissaris van de koning John Berends en burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe, waar Opheusden onder valt. Voor het gemeentehuis hadden zich honderden inwoners verzameld om het koningspaar te verwelkomen. Willem-Alexander en Máxima namen de tijd om even een rondje langs het publiek te maken.

Het koninklijk gezelschap stapte meteen daarna in de bus voor een korte rit naar het Boomcentrum (TCO) van Opheusden en de laanboomkwekerij Volentis. TCO is een handelsvereniging van laanboomkwekers die de krachten hebben gebundeld op het gebied van handel, kennisvermeerdering, innovatie en verkenning van nieuwe markten.

vidopheus

Familiebedrijf Volentis is een van de aangesloten kwekerijen. Het koningspaar maakt een wandeling door de kwekerij om meer te leren over zaken als innovaties op het gebied van enten, telen, rooien en bestrijden van boomziekten. Ook ontmoeten ze studenten van VMBO Helicon.

Daarna gingen ze naar Tiel. Op bedrijvenpark Medel wordt een kijkje genomen bij transportbedrijf Vonk. Dat familiebedrijf heeft zich ontwikkeld tot specialist in het vervoer en de op- en overslag van witgoedproducten in Europa.

De laatste stop is Geldermalsen. Daar richten ze zich op de proeftuin van Koninklijke FruitMasters, een coöperatie van meer dan vierhonderd fruittelers.

Net als eerder op de dag in Tiel is ook hier duurzaamheid een van de gespreksonderwerpen. Het koningspaar praat in de proeftuin verder onder meer over initiatieven op het gebied van circulaire fruitteelt, arbeidsmigratie en beroepsonderwijs om de toekomst van de fruitteelt te waarborgen.

In het nabijgelegen sorteer- en pakstation wordt dieper ingegaan op de ontwikkeling van handwerk naar machinaal sorteren en verpakken van fruit, en op de verduurzaming van het verpakkingsmateriaal. Willem-Alexander en Máxima zijn daarbij getuige van de eerste circulaire verpakking van appels. De nieuwe machine wordt tijdens hun bezoek in gebruik genomen.