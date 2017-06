Koningspaar bij symposium over krimpgebieden

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren donderdag gastheer en gastvrouw van een Paleissymposium over krimpgebieden in Nederland. Ook prinses Beatrix was aanwezig bij de bijeenkomst in het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam.

Het idee voor dit symposium is ontwikkeld door Geert Mak en uitgewerkt in samenwerking met Bettina Bock, hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Publiciste Tracy Metz was de voorzitter.

De Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam organiseert doorgaans twee paleissymposia per jaar. Vooraanstaande sprekers laten tijdens deze bijeenkomsten hun licht schijnen op maatschappelijke vraagstukken en actuele thema’s.

De gasten bestaan uit deskundigen en onderzoekers van kennisinstellingen, vertegenwoordigers van rijk, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties, architecten en (burger)initiatiefnemers. Ook is een aantal mensen uitgenodigd dat eerder een bijdrage leverde aan een werk- of streekbezoek van de koning en de koningin.