Koningspaar bij RIVM bijgepraat over aanpak coronapandemie

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben vrijdagochtend alles te horen gekregen over de landelijke aanpak van de coronapandemie. Het koningspaar bracht een werkbezoek aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven.

Willem-Alexander en Máxima spraken met RIVM-directeur Jaap van Dissel over de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren. Ook werd gesproken over hoe kwetsbare groepen beschermd kunnen worden en de rol van het RIVM bij de bestrijding van de pandemie. Het koningspaar werd bovendien geïnformeerd over de werkwijze van het Outbreak Management Team, waarin tal van deskundigen zitten die advies uitbrengen aan de regering en zorgprofessionals.

Op de afdeling Modellering van Infectieziekten zagen de koning en koningin hoe de coronacrisis aan de hand van de meest actuele feiten en cijfers in kaart wordt gebracht. Afsluitend ging het paar in gesprek met medewerkers van het laboratorium waar op Covid-19 wordt getest en waar onderzoek en diagnostiek plaatsvindt.

Willem-Alexander en Máxima hebben vanwege de coronacrisis de agenda's leeg moeten maken. Dat betekent echter niet dat het koningspaar stilzit. Zowel de koning als de koningin legde werkbezoeken af die in het teken stonden van de wereldwijde gezondheidscrisis. Zo ging Willem-Alexander vorige week dinsdag langs bij de GGD in Tilburg, de gemeente waar eind februari de eerste coronabesmetting in Nederland werd geconstateerd. Vrijdag ging hij langs bij een ziekenhuis in Zwolle.

Máxima bezocht vrijdag een bloemenkwekerij in Honselersdijk. De bloemensector wordt hard geraakt door de crisis. Het werkbezoek aan het RIVM was het eerste dat het koningspaar samen aflegde in het kader van de coronacrisis.