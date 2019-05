Koningspaar besluit bezoek in Potsdam

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima sluiten woensdag in Potsdam hun driedaagse werkbezoek af aan de Duitse deelstaten Mecklenburg-Vorpommern en Brandenburg. Sinds de troonswisseling zes jaar geleden zijn dan vijftien van de zestien Duitse 'Länder' bezocht. Alleen de hoofdstad en stadstaat Berlijn blijft nog over. De verwachting is dat Berlijn volgend jaar in het kader van een staatsbezoek aan de beurt komt.

Het koningspaar arriveerde dinsdagmiddag al vanuit Mecklenburg in de buurstaat Brandenburg, maar de officiële ontvangst door minister-president Dietmar Woidke vindt woensdagmorgen pas plaats bij de Staatskanselarij in Potsdam. Woidke ontvangt het Nederlands gezelschap later op de dag opnieuw, maar dan in het keizerlijk-koninklijke Sanssouci, waar hij een lunch aanbiedt.

Koningspaar Potsdam 1

In de tussentijd werkt het koningspaar een goed gevuld en gemengd programma af, met aandacht voor de energietransitie in het wetenschapspark Albert Einstein, en voor de creatieve industrie bij een bezoek aan Studio Babelsberg. Daar bevindt zich een 'media tech hub' met tal van bedrijven en instellingen die zich richten op mediatechnologie, virtuele realiteit en digitale technieken.

Aan het einde van de middag, wanneer ook nog een gesprek plaatsvindt met de media, vliegen koning en koningin weer naar Nederland. Daar wacht donderdag de uitreiking van de Appeltjes van Oranje.

In Werder aan de Havel werd dinsdagavond een themadiner bijgewoond waar de Duitse schrijver Lutz Seiker en de Nederlandse auteur Tommy Wieringa spraken over hun blik op het veranderende platteland.

