Koningspaar begonnen aan werkbezoek Rijnland-Palts

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn woensdag kort voor het middaguur in Mainz begonnen aan hun werkbezoek aan Rijnland-Palts.

Op de binnenplaats van de aan de Rijn gelegen Staatskanzlei in Mainz werden de Nederlandse bezoekers verwelkomd door minister-president Malu Dreyer en haar man Klaus Jensen.

Een kleine 250 belangstellenden, die zich vooraf hadden moeten opgeven, zwaaide het koningspaar van afstand toe. Dat werd spontaan beloond door een wandeling naar het publiek, waarmee handen werden geschud.

Na de verwelkoming buiten, werd het koningspaar naar de Stresemannzaal geleid voor het onder meer het tekenen van het gastenboek. De laatste koninklijke bezoekers in Mainz waren koningin Elizabeth en prins Philip in 1978.

Het koningspaar blijft tot en met vrijdag in Duitsland en bezoekt ook de deelstaat Saarland. Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse handel is ook meegereisd, met in haar kielzog een flinke handelsmissie die de komende dagen met name op het gebied van digitalisering en levenswetenschappen en gezondheid zaken hopen te doen met tegenhangers in beide bondsstaten.